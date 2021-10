Roma-Milan, difficile il recupero di Rebic | Serie A News

Ante Rebic, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, difficilmente recupererà per Roma-Milan di domenica

Il Milan, così come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, sta recuperando piano piano tutti gli infortunati. Nella lista degli indisponibili c'è ancora Ante Rebic, alle prese con il problema alla caviglia rimediato contro il Verona. Il croato difficilmente sarà a disposizione per Roma-Milan di domenica sera, ma potrebbe recuperare per la sfida di mercoledì contro il Porto in Champions League. Intanto dalla Spagna sono sicuri: il Milan ha raggiunto l'accordo con un attaccante.