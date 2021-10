Il Milan continua a pensare al calciomercato. L'obiettivo di Maldini e Massara è sempre lo stesso: rinforzare la rosa non solo con giocatori esperti, ma anche con dei talenti che possono esplodere negli anni successivi. In primo piano c'è l'attacco, visto che nel futuro si porrà il problema di sostituire due grandi centravanti come Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. A tal proposito, i rossoneri sono vicini a un giocatore.