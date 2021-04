Parma-Milan, il punto sugli infortunati. Pioli recupera due giocatori

Il Corriere dello Sport fa il punto sugli infortunati in casa Milan: Rafael Leao e Brahim Diaz potrebbero recuperare per il Parma

Il Corriere dello Sport fa il punto sugli infortunati in casa Milan. Rafael Leao e Brahim Diaz stanno meglio e dunque dovrebbero essere convocati per la partita contro il Parma, in programma sabato. Dubbi invece su AlessioRomagnoli e Mario Mandzukic, che cercheranno di essere a disposizione di Pioli fra quattro giorni. Per quanto la sfida contro gli uomini di D'Aversa, dovrebbero tornare dal primo minuto Dalot e Rebic, entrambi partiti dalla panchina contro la Sampdoria.