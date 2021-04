Calciomercato Milan – Ibrahimovic firma in settimana. Le cifre | News

Zlatan Ibrahimovic ha raggiunto un'intesa con il Milan per il rinnovo di contratto. La firma dovrebbe arrivare in settimana

Salvatore Cantone

Zlatan Ibrahimovic sarà al centro del Milan anche nella prossima stagione. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, festeggerà i 40 anni con la maglia rossonera, così come è successo a Paolo Maldini e Billy Costacurta. Lo svedese, infatti, dovrebbe arrivare questa settimana, ma in ogni caso è stato già raggiunto un accordo tra le parti. Ibrahimovic guadagnerà 7 milioni di euro, lo stesso ingaggio che percepisce attualmente. Il Milan prenderà un sostituto all'altezza per il futuro, ma Pioli l'anno prossimo si affiderà alla classe e alla personalità di Zlatan.

A differenza della scorsa estate, questa volta si è andati dritti al sodo. Prolungando la permanenza di Ibrahimovic fino al 2022, lo svedese e il Milan potranno beneficiare dello sgravio fiscale previsto dal Decreto Crescita, che permetterà uno sconto del 50 per cento sulle tasse. Di conseguenza, tenere Ibra costerà al club rossonero 10,5 milioni di euro piuttosto che 14. In sostanza è come se l'attaccante per la società percepisse 5 milioni di euro netti, quindi poco più del tetto massimo agli ingaggi imposto da Gazidis (escluse ovviamente eccezioni tipo Donnarumma).

Il Milan è molto contento di proseguire con Ibrahimovic. Lo svedese è sempre più maturo, capace di dedicarsi completamente alla causa rossonera senza alcun tipo di polemica. Persino l'esperienza a Sanremo, con Zlatan sempre vicino alla squadra, ha restituito un giocatore più umano, più addolcito. Inoltre, a differenza di quanto accaduto nella scorsa stagione, Ibra ha messo subito le carte in tavola: "Per il rinnovo dipende da Maldini, se lui vuole io ci sono"

Non dimentichiamoci però il rendimento in campo. Ibrahimovic in Serie A ha segnato in questa stagione 15 gol in 16 partite. Se non ci fossero stati gli infortuni o il Covid, lo svedese se la giocherebbe con Cristiano Ronaldo il titolo di capocannoniere. Il sogno scudetto è sfumato, ma per celebrare adeguatamente il rinnovo basterebbe il ritorno in Champions League. Staremo a vedere.