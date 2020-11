Napoli-Milan, infortunio per un giocatore di Gattuso | Serie A News

Ultime Notizie Napoli-Milan: problema per Gattuso

NAPOLI MILAN – Problemi per Rino Gattuso in vista di Napoli-Milan, partita in programma domenica 22 novembre al San Paolo dopo la pausa delle nazionali.

Secondo quanto riportato dal quotidiano 'El Deportivo', il portiere David Ospina si sarebbe infortunato nel ritiro della Nazionale colombiana. Nelle prossime ore verranno fatti tutti gli accertamenti del caso per capire se l'estremo difensore potrà essere a disposizione per la sfida contro il Milan di Pioli. Pronto in ogni caso Alex Meret, che Gattuso, come di consueto, sta alternando con Ospina durante la stagione.