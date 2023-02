Monza, si ferma Carlos Augusto: in dubbio per la sfida con il Milan

Archiviato il successo contro il Torino , che ha garantito al Milan un turno tranquillo dopo le ultime settimane complicate, i rossoneri si stanno preparando per le prossime sfide. Dopo il Tottenham in Champions League, il Diavolo tornerà in campo in Serie A contro il Monza , affrontando il proprio passato. Questo perchè nell'organigramma dei brianzoli figurano Silvio Berlusconi e Adriano Galliani .

Monza, Carlos Augusto potrebbe saltare il Milan

Chi potrebbe non esserci per quell'incontro è Carlos Augusto. Il brasiliano, tra le sorprese di questo Monza, si è fermato nell'allenamento di rifinitura per la gara con il Bologna, non venendo nemmeno convocato. Come riferito da MilanNews, l'esterno ha subito un affaticamento muscolare e sarebbe in dubbio per la sfida contro il Milan. Milan, l'idea di Maldini e Massara se dovesse partire Leao >>>