Milan-Verona, Ibrahimovic disponibile? Oggi il test decisivo

Zlatan Ibrahimovic ci prova per Milan-Verona: secondo il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, oggi ci sarà il test decisivo

Il Corriere della Sera si sofferma sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan. Lo svedese ci sta provando per la gara contro il Verona, in programma sabato sera, ma anche ieri ha lavorato a parte a Milanello. Difficile dunque che sia a disposizione di Stefano Pioli, ma oggi verrà effettuato un test decisivo. Se non dovesse farcela, Ibrahimovic ci riproverà per la gara di Champions League contro il Porto. Intanto il Milan pensa a un nuovo attaccante proveniente dal Belgio.