Milan, Theo Hernandez non convocato per la Lazio | PM NEWS

Il terzino del Milan Theo Hernandez non verrà convocato dal tecnico Stefano Pioli per il match contro la Lazio. Ecco la motivazione

Brutte notizie sono giunte negli ultimi minuti da casa Milan . Il tecnico Stefano Pioli , infatti, per il complicato match contro la Lazio dovrà fare a meno di Theo Hernandez . Secondo quanto appreso dalla nostra redazione Theo avrebbe accusato un affaticamento muscolare nel corso della sessione di allenamento odierna.

Milan, Theo Hernandez ha rimediato un affaticamento

Il francese, quindi, ha comunque svolto la seduta, ma lo staff e l'allenatore Stefano Pioli hanno deciso di non convocarlo per la trasferta capitolina a scopo precauzionale. Un'assenza importante per il Milan, che dovrà correre ai ripari, trovando una soluzione alla mancanza di Theo Hernandez. L'interrogativo sul rinnovo di Rafael Leao >>>