Salernitana, infortunio per Vilhena: è in dubbio per il Milan

Il centrocampista della Salernitana Tonny Vilhena si è infortunato ed è in dubbio per il match contro il Milan

A pochi giorni dalla ripresa del campionato, che vedrà come primo incontro in programma il lunch match tra Milan e Salernitana, arriva una brutta notizia per il club campano. Non solo il Diavolo, infatti, deve fare la conta degli infortuni, ma anche i granata sono alle prese con qualche defezione di troppo.