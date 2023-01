Calciomercato Milan – Gabriel obiettivo concreto, ma c’è concorrenza

Angelo Gabriel è un obiettivo concreto per il Milan, che però dovrà battere la concorrenza per accaparrarsi le prestazioni del brasiliano

Al di là di Devis Vasquez, per la cui ufficialità mancano solo gli ultimi dettagli, un altro nome molto caldo che è stato accostato al Milanè quello di Angelo Gabriel. L'ala destra in forza al Santos piace molto alla dirigenza rossonera, che lo segue da tempo tramite i propri scout, anche se il Diavolo non è l'unico club su di lui e il suo arrivo dalle parti di via Aldo Rossi non è così scontata.