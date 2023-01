Milan, altro innesto in porta dopo Vasquez. E quell’esterno del Santos…

Il Milan, dopo l'arrivo di Devis Vasquez, è pronto ad acquisire un altro portiere come vice Maignan. E piace anche un esterno del Santos

La notizia arrivata nella giornata di ieri, 1° gennaio 2022, è stata davvero una sorpresa per tutti i tifosi del Milan. La trattativa intavolata per Devis Vasquez da Paolo Maldini e Frederic Massara è passata sotto traccia, senza che ci fossero segnali in questo senso. Ma il portiere colombiano viene visto come un rinforzo per il futuro, non essendo ritenuto ancora pronto come vice Maignan.

Milan, probabile arrivo di nuovi innesti — E allora, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il Milan sarebbe intenzionato a mettere a segno un altro colpo per la porta. L'età di Tatarusanu e Mirante e le alte probabilità che i due non rinnovino i rispettivi contratti in scadenza costringerebbe il Diavolo ad intervenire sul mercato.

Ma il Milan non si sta muovendo solamente per mettere al sicuro la porta. In base a quanto riportato dal noto quotidiano, in edicola questa mattina, infatti, la dirigenza rossonera avrebbe messo nel mirino anche un esterno del Santos, Angelo Gabriel. Sembra che per il classe 2004, su cui ci sarebbe anche il Napoli, il Diavolo avrebbe già offerto 15 milioni di euro. Leao, ascolta Inzaghi: "Ti consiglio di diventare una bandiera del Milan"