Milan, problemi per Calabria: il terzino lascia il ritiro dell’Italia

Davide Calabria, terzino del Milan lascia il ritiro della nazionale per un risentimento muscolare: il terzino torna a Milanello

Problema per Davide Calabria. Il terzino destro del Milan, infatti, ha lasciato il ritiro della Nazionale a causa di un risentimento muscolare. Il calciatore tornerà dunque a Milanello e salterà Italia-Belgio, semifinale di Nations League in programma domani. Un vero peccato per Calabria, visto che il terzino sarebbe stato probabilmente titolare nel match di Torino. Ora verranno fatti tutti gli accertamenti del caso, ma la speranza è che possa essere a disposizione per Milan-Verona, partita in programma sabato 16 ottobre. Intanto il Milan sul calciomercato pensa a un calciatore dell'Inter.