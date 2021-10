Calciomercato Milan – Maldini, pronto il colpo dall’Inter | News

Il calciomercato, in casa Milan, è sempre molto importante, così come per le altre società. Maldini e Massara, infatti, sono sempre attenti a cogliere eventuali opportunità: nel mirino ci sono diversi giocatori in scadenza di contratto con i rispettivi club. Tra questi c'è un calciatore dell'Inter che potrebbe fare molto comodo a Stefano Pioli. Scopriamolo insieme nelle prossime schede.