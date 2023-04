Milan, Pioli: “Ibrahimovic? Purtroppo ha sentito qualcosa al polpaccio”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, in conferenza stampa ha parlato delle condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic: ecco come sta

Era uno degli uomini più attesi, invece è stato costretto a guardare dalla panchina tutta la partita. Zlatan Ibrahimovic non è sceso in campo durante il match tra Milan e Lecce, gara vinta dai rossoneri 2-0 grazie alla doppietta di Rafael Leao. Il motivo? L'attaccante svedese, durante il riscaldamento, ha sentito un dolore al polpaccio dunque ha preferito non rischiare e rimanere in panchina per tutti i novanta minuti di gioco.