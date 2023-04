Milan-Lecce, Pioli: “Ibrahimovic ha avuto un problema al polpaccio”

Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Milan-Lecce, partita della 31^ giornata della Serie A 2022-2023

L'allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Lecce , partita della 31^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi allo stadio San Siro. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla differenza con la partita d'andata e su Kalulu e Florenzi: "Il primo tempo di Lecce è stato tra i peggiori del campionato, non era difficile fare meglio. Siamo un'altra squadra di testa. Abbiamo controllato bene una partita difficile, potevamo solo gestire meglio la palla nell'ultimo quarto di campo. Kalulu aveva un avversario veloce, Florenzi sta bene, ma pensavo che fosse più adatto Kalulu contro questi avversari".

Su Krunic: "Sicuramente una crescita di personalità. Bisogna capire il percorso di crescita di ogni giocatore. Ha avuto bisogno di trovare certezze, passando da una squadra di provincia a una grande. Lo abbiamo rimodellato, rendendolo un costruttore e non solo un giocatore di inserimento. Uno dei titolari del Milan, ha affidabilità. Sono contento per lui. Ha sempre lavorato anche quando non era scelto. Serietà e coesione col gruppo".