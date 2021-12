Milan, nessun dubbio su Ibrahimovic. Ci sarà contro la Roma

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha svolto ieri un allenamento differenziato a Milanello, ma contro la Roma ci sarà

Zlatan Ibrahimovic è sempre protagonista. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, ieri il Milan è tornato ad allenarsi in vista della gara contro la Roma, in programma il 6 gennaio. Tra gli indisponibili nell'ultima partita contro l'Empoli era presente solo Davide Calabria , mentre Rebic, Leao, Ibrahimovic e Pellegri hanno svolto un allenamento differenziato.

Non ci sono in ogni caso preoccupazioni di alcun tipo su Ibrahimovic, che ci sarà nella sfida contro la Roma. Lo svedese aveva saltato l'ultima sfida del 2021 contro l'Empoli per un sovraccarico al ginocchio, ma gli accertamenti hanno dimostrato che non si tratta di nulla di grave. Insomma, a meno di colpi di scena Zlatan sarà a disposizione di Pioli per questa prima gara del 2022.