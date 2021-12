E' l'ultimo giorno di questo 2021, ma il Milan continua a pensare al calciomercato. L'obiettivo è quello di rendere ancora più competitiva la squadra messa a disposizione di Stefano Pioli. Certo, la priorità è quella di acquistare un difensore dopo l'infortunio di Simon Kjaer, ma ci sono anche altri reparti da prendere in considerazione. In particolare potrebbe esserci un rinforzo in attacco. Scopriamo di chi si tratta nelle prossime schede!