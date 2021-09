Milan, migliorano Kjaer e Calabria: si punta all’Atletico Madrid

In casa Milan migliorano le condizioni di Davide Calabria e di Simon Kjaer. I due giocatori possono recuperare per l'Atletico Madrid

Dopo tanti infortuni si vede la luce in fondo al tunnel in casa Milan. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, stanno migliorando le condizioni di Davide Calabria e di Simon Kjaer. Non ci saranno contro lo Spezia, ma l'obiettivo dei due difensori è di essere a disposizione per la gara di Champions League contro l'Atletico Madrid, in programma martedì prossimo. Intanto il club rossonero vuole anticipare il ritorno di Yacine Adli.