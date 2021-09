Calciomercato Milan – Yacine Adli può arrivare già a gennaio: il punto

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan: Yacine Adli, secondo La Gazzetta dello Sport, può già arrivare a gennaio

Salvatore Cantone

Il calciomercato del Milan è sempre in movimento. Yacine Adli potrebbe arrivare già nella sessione di gennaio. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina. Maldini e Massara pensano già ai movimenti da fare per rafforzare ulteriormente la squadra rossonera, e dunque si sta pensando di anticipare l'arrivo del francese. Attenzione anche a Romain Faivre, visto che il Milan ha provato già a prenderlo in estate. Possono arrivare anche insieme.

Per quanto riguarda Yacine Adli, il Milan l'ha acquistato sul calciomercato per 10 milioni di euro, ma l'ha lasciato in prestito al Bordeaux per un anno. La stagione per il classe 2000 è iniziata nel migliore dei modo: 7 presenze in campionato e assist a volontà. Il club francese già sta iniziando a cercare il sostituto in modo da liberare il giocatore nel caso in cui il Diavolo lo volesse subito.

C'è infatti sempre la grana Kessie da tenere in considerazione. L'ivoriano non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Milan e dunque non è escluso che qualcuno si faccia avanti già nel mercato di gennaio. Inoltre a gennaio c'è la Coppa D'Africa e il centrocampista è uno dei punti fermi della Costa D'Avorio. C'è ancora distanza tra le parti e l'interesse del Psg diventa sempre più forte. Vedremo cosa succederà, ma come detto non si esclude neanche l'arrivo di Faivre. Il Milan vuole rinforzarsi ulteriormente in vista della lotta scudetto. Milan, ecco le top news di ieri: Giroud torna ad allenarsi in gruppo.