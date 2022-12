Milan, come sta Maignan? Il punto sulle sue condizioni | News

Mike Maignan è lontano dai campi da gioco da settembre, quando un problema al polpaccio l'ha tenuto fermo ai box per circa tre mesi. A tardare il suo rientro ci ha pensato una ricaduta sullo stesso muscolo, motivo per il quale Maignan non solo non ha potuto aiutare i suoi compagni di squadra, ma ha anche dovuto rinunciare al Mondiale attualmente in corso in Qatar. Il lungo calvario, però, sta per terminare. Per la gioia sua, di Pioli e di tutti i tifosi del Milan.