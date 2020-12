Milan-Lazio, le condizioni di Rebic e Tonali: oggi test decisivo | News

Ultime Notizie Milan Lazio: le condizioni di Rebic e Tonali

MILAN NEWS – E’ emergenza infortuni in casa rossonera. Come viene riportato dal Corriere della Sera, domani, nella partita contro la Lazio, mancheranno Ibrahimovic, Kjaer, Bennacer, Gabbia e anche Franck Kessie, che salterà il match per la squalifica.

In dubbio, però, ci sono anche Ante Rebic e Sandro Tonali. Decisiva sarà la rifinitura di oggi per capire se verranno convocati o meno per la gara contro gli uomini di Simone Inzaghi, ma in casa rossonera filtra un cauto ottimismo. Il loro recupero sarebbe fondamentale per Pioli, che, come detto, deve fare già a meno di diversi giocatori.