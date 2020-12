Calciomercato Milan – Difensore, possibilità ex Juventus: le ultime

Ultime Notizie Mercato Milan: si pensa a Benatia

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan, come noto, sta cercando un rinforzo in difesa. La prima scelta, ovviamente, è un profilo giovane e promettente, in linea con i parametri del Milan. Un colpo per il presente e per il futuro. Serviranno però diversi milioni per arrivarci e perciò, visto il momento di difficoltà economico del mondo del calcio, si potrebbe anche pensare di rinviare all’estate l’investimento, visto che comunque (in condizioni normali) le soluzioni ci sono e Pierre Kalulu, giovane francese classe 2000, si sta dimostrando anche affidabile.

Numericamente parlando, però, un’altra soluzione serve. Anche perché Mateo Musacchio e Leo Duarte non vengono praticamente presi in considerazione e potrebbero partire già a gennaio. L’argentino classe 1990 ha il contratto in scadenza e, perciò, se arrivasse un’offerta da 7 milioni i rossoneri lo lascerebbero andare molto volentieri. Per il brasiliano del 1996, invece, c’è sia l’ipotesi cessione a 5 milioni che quella del prestito.

Nel caso in cui, quindi, si decidesse di prendere qualcuno che possa garantire prestazioni di buon livello senza spendere ci si potrebbe rivolgere a Medhi Benatia. Il marocchino ex Juventus gioca attualmente nell’Al-Duhail, club del Qatar, ma il suo contratto scadrà a gennaio. Ciò significa che potrebbe arrivare a parametro zero. Classe 1987, ha espresso chiaramente il desiderio di tornare in Italia e il Milan potrebbe cogliere l’opportunità. I rossoneri però non sono gli unici a pensarci. Benatia ha avuto offerte anche dalla Turchia e soprattutto da Istanbul. È una possibilità, Benatia stuzzica i dirigenti rossoneri. Di certo la scelta sarà presto nota: un difensore arriverà nei primi giorni di mercato.

