Milan, la speranza di Kjaer: ecco quando potrebbe rientrare | News

Ultime Notizie Milan News: le condizioni di Kjaer

MILAN NEWS – Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sulle condizioni di Simon Kjaer. Il difensore, fermatosi nella partita contro il Celtic, ha riportato una lesione primo grado al retto femorale della coscia destra.

Kjaer vuole tornare il prima possibile. La speranza è quella di dover saltare solo le gare contro Parma e il Genoa e dunque rientrare per la sfida contro il Sassuolo, in programma il 20 dicembre prossimo. Se non dovesse farcela, il danese quasi sicuramente sarà a disposizione per la gara contro la Lazio del 23 dicembre.