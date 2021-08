Milan, infortunio Kessie: stiramento o lesione? Facciamo chiarezza

Franck Kessie, centrocampista del Milan, ha subito uno stiramento al flessore. Spieghiamo la differenza con la lesione

Facciamo chiarezza: la distinzione tra stiramento e strappo muscolare di primo grado è molto sfumata, soprattutto in fase precoce. Uno stiramento dunque, può essere anche uno strappo di primo grado, in quanto non c'è subito versamento di sangue. Lo stiramento è in sostanza un tipo di lesione. Per questo motivo è necessario aspettare 48-72 ore in modo da avere una diagnosi definitiva e sapere esattamente l'entità dell'infortunio. In ogni caso non dovrebbe essere nulla di particolarmente grave. Il Milan punta tutto su Yacine Adli. Ecco come stanno le cose.