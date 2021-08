Calciomercato Milan – Tutto su Yacine Adli: il punto sulla trattativa | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Il club rossonero punta tutto su Yacine Adli. Prosegue in queste ore la trattativa con il Bordeaux

Il Milan, sul calciomercato, punta tutto su Yacine Adli. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, il francese viene considerato un profilo di grande spessore. I rossoneri hanno confermato l'interesse per il giocatore e la trattativa con il Bordeaux va avanti con discrezione. Il costo è di 12 milioni di euro , ma il Milan sta lavorando proprio per abbassare il prezzo.

Era quasi scontato che Yacine Adli diventasse un obiettivo di calciomercato del Milan. Cresciuto nel settore giovanile del Psg, debutta in prima squadra a soli diciassette anni. A gennaio 2019 trasloca al Bordeaux, con cui ha collezionato 69 presenze e 5 gol. Gioca da centrocampista centrale, ma anche da trequartista, dunque è molto duttile dal punto di vista tattico. I suoi ex allenatori parlano molto bene di lui, come ad esempio François Rodrigues ("La sua miglior qualità sono i passaggi, vede sempre lo spazio, ma non è mai stato il clone di Rabiot) o Paulo Sousa ("Ha tutto per arrivare nell’elite del calcio").