Milan, infortunio Brahim Diaz: sarà disponibile per il derby? | News

Milan, infortunio Brahim Diaz: le condizioni dello spagnolo

Il Milan finalmente può sorridere. Dopo quasi due mesi in cui c’erano tantissimi indisponibili, l’infermeria di Milanello si sta finalmente svuotando. In questo momento sono out solamente Brahim Diaz e Simon Kjaer.

Come viene riportato da Sky Sport, Kjer dovrebbe tornare a disposizione tra 10-15 giorni, quindi potrebbe essere disponibile di Pioli per il derby contro l'Inter. Brahim Diaz ha invece ha riportato una lesione ai flessori della coscia sinistra e verrà controllato tra una decina di giorni. Difficile il suo recupero per la stracittadina