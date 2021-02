ESCLUSIVA – Seaman: “Donnarumma? Difficile ripercorrere le orme di Buffon”

Intervista esclusiva con David Seaman: le sue parole

di Alessandro Schiavone

David Seaman, classe 1963, è un ex portiere inglese di fama mondiale. In carriera ha vestito le maglie di Peterborough United (1982-1984), Birmingham City (1984-1986), QPR (1986-1990), Arsenal (1990-2003) e, infine, Manchester City (2003-2004).

È soprattutto ai ‘Gunners‘ che ha legato i suoi più grandi successi tra i pali. Con la squadra londinese ha vinto 3 campionati, 4 Charity/Community Shield, 4 Coppe d’Inghilterra, una Coppa di Lega e, soprattutto, la Coppa delle Coppe nel 1994 in finale contro il Parma.

Seaman ha rilasciato alcune dichiarazioni, in esclusiva, ai microfoni di ‘PianetaMilan.it‘. Eccole qui di seguito.

Seaman, secondo lei chi sono i migliori portieri al mondo? “Al giorno di oggi dico David De Gea e Manuel Neuer ma anche Gianluigi Buffon”.

Cosa ne pensa, invece, del portiere del Milan, il giovane Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma? “Se Donnarumma riuscirà a fare anche solo 3/4 di quello che ha fatto Gigi Buffon sarebbe un capolavoro ma sarà dura ripercorrere le sue orme”.

Seaman, lei si è ritirato nel gennaio 2004. Il calcio le manca? “No, il calcio non mi manca per niente e non ho avuto nessuna difficoltà a smettere. Sono un uomo felice anche senza giocare a calcio. Ogni tanto mi piace guardare le partite ma non vorrei tornare a giocare. A volte partecipo a partite di beneficienza come SoccerAid ma questo è tutto. Dopo la fine della mia carriera ho scoperto altre passioni come il golf, la pesca, andare in bicicletta e lo skating. Come puoi notare, ho tante altre cose da fare e rispetto a quando giocavo ora ho anche il tempo di fare altre cose”.

Seaman, si sente ancora con qualche suo ex compagno dei tempi dell'Arsenal? "Sì, con Lee Dixon e Ian Wright. Spesso giochiamo a golf insieme e parliamo dei vecchi tempi".