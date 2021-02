Calciomercato Milan – Si pensa già a giugno: ecco l’esterno | PM News

Milan, le ultime di calciomercato: si pensa a un nuovo esterno

Il calciomercato del Milan è terminato, così come quello ovviamente di tutte le altre squadre. I rossoneri sono stati sicuramente il club più attivo a gennaio, ingaggiando Meite, Mandzukic, Tomori e Kerkez (giocherà per il momento in Primavera), ma la dirigenza pensa già al futuro.

Il Milan spera ovviamente di qualificarsi in Champions League, visto l’attuale primo posto in campionato, e dunque sarà importante rafforzare la qualità della rosa. Da questo punto di vista è possibile un intervento sulla fascia destra. Alexis Saelemaekers è un elemento fondamentale per Pioli dal punto di vista tattico, mentre Castillejo sta facendo un po’ di fatica ad essere continuo nelle sue prestazioni. Per la Champions, in caso di qualificazione, probabilmente servirà qualcosa in più, e quindi è ipotizzabile un acquisto di esterno offensivo.

A tal proposito, secondo quanto appreso da Pianetamilan.it, il Milan ha avuto dei contatti con l’entourage di Tete dello Shakthar Donetsk. Al momento stiamo parlando di un semplice sondaggio esplorativo, ma è la prova che a Maldini e Massara piace molto il classe 2000. Il brasiliano può giocare in diverse posizione dell’attacco (trequartista e ala sinistra), ma il suo ruolo ideale è quello di ala destra. Ha un contratto in scadenza nel 2023 e secondo transfermarkt.it ha un costo di 20 milioni di euro: un prezzo alla portata del club rossonero, soprattutto in caso di qualificazione all’Europa che conta.

Tete, nonostante la giovane età, ha la qualità e quella esperienza che può permettere di fare un salto di qualità sulla fascia di destra. Al momento, ripetiamo, è solo un’idea, ma una cosa è certa: il Milan non vuole fermarsi e l’obiettivo della società è di rendere questa squadra ancora più forte in vista della prossima stagione. Calciomercato Milan: rinnovo Donnarumma. Le richieste di Mino Raiola. VAI ALLA NOTIZIA>>>