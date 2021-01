Milan, differenziato per Saelemaekers: le sue condizioni | News

Ultime Notizie Milan news: le condizioni di Saelemaekers

MILAN NEWS – Come viene riportato da Sky Sport, il Milan si sta allenando in questi minuti a Milanello. Alexis Saelemaekers, anche nella giornata di oggi, ha svolto un lavoro differenziato. Il belga dovrebbe rientrare nei prossimi giorni in gruppo e essere a disposizione di Pioli per la partita contro il Cagliari. La gara si disputerà lunedì sera alla Sardegna Arena.