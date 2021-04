Milan, Calabria verso il rientro: in panchina contro il Sassuolo | News

Secondo quanto viene riportato da Tuttosport, Davide Calabria potrebbe andare in panchina in Milan-Sassuolo di mercoledì

Davide Calabria è vicino al rientro. Come viene riportato da Tuttosport, il terzino destro sta rapidamente recuperando dopo l'operazione al menisco mediale del ginocchio destro. Secondo le ultime indiscrezioni, Calabria potrebbe andare in panchina in Milan-Sassuolo, gara di Serie A che si giocherà mercoledì prossimo a San Siro. Intanto Belotti chiama il Milan. Le ultime di calciomercato.