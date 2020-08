Milan-Cagliari 1-0: infortunio muscolare per Leao, dentro Bonaventura

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – In uno scatto nel finale della prima frazione di gioco in occasione di Milan-Cagliari, Rafael Leao si è fermato sentendo dolore. L’attaccante portoghese ha provato per un paio di minuti a giocare, salvo poi arrendersi.

Leao, quindi, per un problema muscolare, ha lasciato il campo al 38′ lasciando spazio a Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, alla sua ultima gara con la maglia del Milan.

Peccato per Leao, che aveva giocato una prima mezzora di livello assoluto. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE DEL MATCH TRA ROSSONERI E ROSSOBLU >>>

