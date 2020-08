Calciomercato Milan – Bonaventura tra Atalanta e Benevento: le ultime

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Si concluderà oggi, dopo sei stagioni caratterizzate da 184 gare giocate, 35 gol segnati ed una Supercoppa Italiana vinta nel 2016, l’esperienza di Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, classe 1989, con la maglia del Milan.

Secondo quanto riferito oggi da ‘SportItalia‘, l’Atalanta, club in cui il centrocampista di San Severino Marche ha già giocato fino al 2014, totalizzando 135 partite con 24 gol all’attivo, farà una proposta al calciatore assistito da Mino Raiola. Bonaventura, nel frattempo, ha smesso di seguire il Milan su ‘Instagram‘ e ha ricominciato a seguire, invece, la ‘Dea‘.

Sarà un indizio di mercato? Intanto, però, il Benevento di Filippo Inzaghi, suo ex allenatore al Milan, e neo-promosso in Serie A, avrebbe messo sul piatto di Raiola un contratto di due anni per Bonaventura. Chi la spunterà? Ai posteri l’ardua sentenza. LEGGI QUI LE ULTIME SUL RINNOVO DI GIGIO DONNARUMMA >>>

