Calciomercato Milan – Donnarumma, la chiave per convincere Raiola

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Sky Sport ha fornito gli ultimi aggiornamenti su Gianluigi Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic.

Per quanto riguarda Ibra, lui e Raiola stanno valutando la proposta fatta dal Milan, ma tutto lascia pensare che alla fine un accordo si troverà e che lo svedese resterà in rossonero. Per Donnarumma, invece, la situazione è più complessa: la chiave per sbloccare la situazione potrebbe essere quella di lasciare a Raiola una percentuale su una futura rivendita del portiere.

ELLIOTT INVESTE 100 MILIONI SUL MERCATO