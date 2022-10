Inter, Lukaku domani in gruppo: possibile la convocazione per Firenze

'La Gazzetta dello Sport' ha ricordato come anche nell'ultima sessione di allenamento Romelu Lukaku , centravanti dell' Inter , abbia lavorato a parte. Il belga, classe 1993 , ha seguito un programma personalizzato per proseguire nella riabilitazione dopo l'infortunio muscolare che lo ha messo fuori causa a fine agosto.

Lo staff medico dell'Inter sta procedendo con i piedi di piombo per evitare ricadute all'ex Chelsea. Persiste, però, l'ottimismo in vista di una convocazione per Fiorentina-Inter di sabato 22 ottobre, ore 20:45, al 'Franchi'. Domani, infatti, il numero 90 nerazzurro dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo agli ordini di Simone Inzaghi.