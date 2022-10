Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, avanti tutta: fiducia per il sì

1 di 1

MILAN, LE ULTIME SUL RINNOVO DI LEAO

Rafael Leao (attaccante AC Milan), tratta il rinnovo del contratto con i rossoneri | Calciomercato Milan News (Getty Images)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato della trattativa per il rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan. I negoziati procedono a rilento: l'incontro fissato ieri tra Paolo Maldini, Frederic Massara e l'avvocato che ne cura gli interessi, infatti, si è fatto attendere.

Alla fine è avvenuto nel tardo pomeriggio. È stato il giorno del primo faccia a faccia dei dirigenti del club di Via Aldo Rosi con Ted Dimvula, il legale francese di Leao, e un suo fidato collaboratore. Un colloquio durato, di fatto, qualche ora. Maldini ha lasciato 'Casa Milan' subito dopo le ore 20:00, mentre Massara è rimasto in ufficio ancora più a lungo.

Per la 'rosea' serviranno altre ore di lavoro per sciogliere il nodo della trattativa per il rinnovo di Leao con il Milan. Un nodo reso ancora più ingarbugliato dalla presenza di tanti altri protagonisti in questa vicenda. Come il papà di Leao (ieri atteso, non si è visto); Jorge Mendes, storico agente che rivendica diritti.

Rinnovo Leao, ecco quanto è successo ieri a 'Casa Milan'

Poi lo Sporting Lisbona, non proprio un personaggio secondario nell'intricata questione. Il club lusitano, infatti, punta ad ottenere il risarcimento da 19,5 milioni di euro (interessi e penali compresi) che, secondo i Tribunali, gli spettano dopo la rescissione unilaterale del contratto chiesta e ottenuta da Leao nel 2018.

Il TAS, in due pronunciamenti, ha chiamato il Lille (società che beneficiò del cartellino di Leao a parametro zero) a compartecipare alla spesa. Ma i francesi non si arrendono ed attendono nuovi giudizi in materia. Anche per capire in che percentuale sarà costretta a pagare e che tipo di quota, al contrario, resterà a carico di Leao.

Ma sarà un passaggio importante pure per vedere quale tipo di impegno economico vorrà assumere il Milan per sostenere il giocatore. Sempre ammesso che il club rossonero decida di contribuire al saldo. Scegliendo questa strada, la cifra dell'ingaggio per il calciatore si ridimensionerebbe. Sarebbe certamente più alta del 'salary cap' di 4,5 milioni di euro netti a stagione. Ma non di troppo.

L'alternativa, secondo la 'rosea', è accantonare la vicenda legale, procedere con il prolungamento. Ma in questo caso la 'quota stipendio' per Leao dovrebbe salire. Non fino a soddisfare le richieste dell'entourage del numero 17 della formazione di Stefano Pioli. Ma si tratterebbe, ad ogni modo, di una ricca proposta sulla quale poter continuare a trattare, con l'auspicio di giungere ad un'intesa.

Quella che il Milan farà per il rinnovo di Leao, comunque, sarà una proposta eccezionale, mai fatta prima per nessun altro milanista in rosa, neanche Zlatan Ibrahimović. Ma senza fare follie, come da logica aziendale. L'incontro di ieri non è stato risolutivo, è stata una tappa di un percorso che vedrà tanti altri appuntamenti.

Le parti, dunque, sono al lavoro per tentare l'intesa. Difficile, ma la fiducia c'è. Fosse per il giocatore, rimarrebbe al Milan. A Milano sta bene, in rossonero è felice. Però ci sono vari incastri economici, in un caso complesso, da trovare e mettere nero su bianco. Milan, le news più importanti di martedì 18 ottobre 2022 >>>