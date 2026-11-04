Tegola per Amorim: Chukwueze operato all'anca. Il comunicato del Milan e i possibili tempi di recupero

Samuel Chukwueze è ancora ai box per il problema all'anca emerso dopo Milan-Atalanta dello scorso 18 ottobre. Purtroppo non arrivano belle notizie per l'esterno del Diavolo. Ecco il comunicato ufficiale del club.

"AC Milan comunica che Samuel Chukwueze è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Londra per risolvere la rottura del tendine del muscolo tensore della fascia lata dell'anca sinistra. L'intervento, eseguito dal Prof. Ernest Schilders alla presenza del Dottor Stefano Mazzoni, è perfettamente riuscito. Il calciatore farà rientro in Italia già nella giornata di oggi, dove inizierà il percorso riabilitativo".

Una notizia pessima per il Milan: con la terapia il Diavolo puntava a recuperare Chukwueze prima della fine del 2026. Con l'operazione il rientro in campo sarà ovviamente posticipato: il numero 21 rossonero potrebbe stare fuori per circa 3 mesi.

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Chukwueze out per mesi: le mosse del Milan sul mercato e le idee di Amorim

Il Diavolo è sempre più corto sulle fasce specialmente a destra, vista la lunga assenza anche di Saelemaekers e i problemi muscolari di Loftus-Cheek e Tomori. Con Chukwueze out per mesi,: da capire se la dirigenza del Diavolo andrà a cercare un terzino che possa giocare su entrambe le fasce e che possa anche giocare come esterno di centrocampo.

Non ci voleva proprio questa operazione per Chukwueze e per il Milan: Amorim aveva puntato dalla prestagione sul nigeriano e l'ex Villarreal aveva risposto alla grande fin dall'estate.

Quali sono le soluzioni in casa per Amorim? Oltre ai possibili talenti del Milan Futuro come Ossola, ci sarà sempre più spazio per Moreira a destra e per Hutchinson, con Terracciano e Musah che possono giocare come terzini di destra quando sarà necessario (stesso discorso per Tomori e Loftus-Cheek quando saranno recuperati). Una notizia che non ci voleva per il Milan che sta lottando contro gli infortuni dal mese di ottobre.