Tegola Inter, c'è il comunicato ufficiale: Lautaro rischia di saltare il derby

Ansia in casa Inter dopo gli esami strumentali di Lautaro Martínez. Ecco quante partite rischia di saltare l'argentino e la reazione dell'ambiente Milan
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"Lautaro Martínez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra". Questo il comunicato ufficiale dell'Inter che preoccupa ovviamente i tifosi in vista delle tante partite prima della prossima sosta prevista a novembre.
- Sabato 17/10 (Ore 18:00): Bologna - Inter – Serie A
- Mercoledì 21/10 (Ore 21:00): Inter - Shakhtar Donetsk – Champions League
- Domenica 25/10 (Ore 12:30): Inter - Fiorentina – Serie A
- Mercoledì 28/10 (Ore 18:30): Venezia - Inter – Serie A
- Sabato 31/10 (Ore 20:45): Milan - Inter – Serie A
- Martedì 03/11 (Ore 21:00): Feyenoord - Inter – Champions League
- Domenica 08/11 (Ore 18:00): Inter - Como – Serie A
I tempi di recupero di Lautaro e l'impatto sul derby contro il MilanInteressato in prima persona anche il Milan: si parla infatti di un'assenza dal campo dell'argentino che si potrebbe protrarre proprio fino alla sosta. Lautaro Martínez potrebbe quindi saltare il derby di fine mese contro il Milan. Vedremo quali saranno le novità nell'arco di queste due settimane.
Per i rossoneri una notizia comunque importante: Lautaro Martínez ha segnato in totale 8 gol ufficiali contro il Milan, tutti con la maglia dell'Inter. È chiaro che sia un perno fondamentale per la squadra di Chivu e un big in meno che farebbe la differenza. L'argentino ha segnato nei derby 4 gol in Serie A, 2 in Coppa Italia, uno in Supercoppa Italiana e uno in Champions League. Le alternative per Chivu restano tre: Thuram, Pio Esposito e Bonny. Vedremo se Lautaro Martínez riuscirà a recuperare per il derby di Milano.
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