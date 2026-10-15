Tegola Inter, c'è il comunicato ufficiale: Lautaro rischia di saltare il derby

"Lautaro Martínez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra". Questo il comunicato ufficiale dell'Inter che preoccupa ovviamente i tifosi in vista delle tante partite prima della prossima sosta prevista a novembre.

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Sabato 17/10 (Ore 18:00): Bologna - Inter – Serie A

Mercoledì 21/10 (Ore 21:00): Inter - Shakhtar Donetsk – Champions League

Domenica 25/10 (Ore 12:30): Inter - Fiorentina – Serie A

Mercoledì 28/10 (Ore 18:30): Venezia - Inter – Serie A

Sabato 31/10 (Ore 20:45): Milan - Inter – Serie A

Martedì 03/11 (Ore 21:00): Feyenoord - Inter – Champions League

Domenica 08/11 (Ore 18:00): Inter - Como – Serie A

I tempi di recupero di Lautaro e l'impatto sul derby contro il Milan

Questo il calendario dei nerazzurri:Interessato in prima persona anche il: si parla infatti di un'assenza dal campo dell'argentino che si potrebbe protrarre proprio fino alla sosta. Lautaro Martínez potrebbe quindi saltare il derby di fine mese contro il Milan . Vedremo quali saranno le novità nell'arco di queste due settimane.

Per i rossoneri una notizia comunque importante: Lautaro Martínez ha segnato in totale 8 gol ufficiali contro il Milan, tutti con la maglia dell'Inter. È chiaro che sia un perno fondamentale per la squadra di Chivu e un big in meno che farebbe la differenza. L'argentino ha segnato nei derby 4 gol in Serie A, 2 in Coppa Italia, uno in Supercoppa Italiana e uno in Champions League. Le alternative per Chivu restano tre: Thuram, Pio Esposito e Bonny. Vedremo se Lautaro Martínez riuscirà a recuperare per il derby di Milano.