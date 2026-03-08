Milan-Inter, c'è anche Lautaro in panchina: ecco perché

Lautaro Martinez, capitano nerazzurro, è stato convocato per Milan-Inter nonostante l'infortunio alla gamba sinistra: ecco perché Chivu ha deciso di portarlo
Durante il primo tempo di Milan-Inter c'è un dettaglio che non è passato inosservato ai più attenti: la presenza di Lautaro Martinez in panchina. Il capitano nerazzurro non ha ancora recuperato dall’infortunio alla gamba sinistra che lo tiene ai box da alcuni giorni, ma ha comunque voluto essere presente a San Siro per stare vicino ai compagni in una delle sfide più importanti della stagione.
Milan-Inter, Lautaro in panchina
—
La decisione di portare l’attaccante argentino in panchina è stata presa dallo staff tecnico guidato da Christian Chivu. Nonostante le condizioni fisiche non gli permettano di scendere in campo, Lautaro è stato inserito tra i convocati per il derby. L’obiettivo è quello di far sentire la propria presenza nello spogliatoio e a bordocampo.