Milan-Inter, c'è anche Lautaro in panchina: ecco perché

Lautaro Martinez, capitano nerazzurro, è stato convocato per Milan-Inter nonostante l'infortunio alla gamba sinistra: ecco perché Chivu ha deciso di portarlo

Redazione PM 8 marzo 2026 (modifica il 8 marzo 2026 | 19:58)

Durante il primo tempo di Milan-Inter c'è un dettaglio che non è passato inosservato ai più attenti: la presenza di Lautaro Martinez in panchina. Il capitano nerazzurro non ha ancora recuperato dall’infortunio alla gamba sinistra che lo tiene ai box da alcuni giorni, ma ha comunque voluto essere presente a San Siro per stare vicino ai compagni in una delle sfide più importanti della stagione.