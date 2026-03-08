Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Inter, Lautaro in panchina a sorpresa per il derby: ecco il motivo

MILAN-INTER

Milan-Inter, Lautaro in panchina a sorpresa per il derby: ecco il motivo

Milan-Inter, c'è anche Lautaro in panchina: ecco perché
Lautaro Martinez, capitano nerazzurro, è stato convocato per Milan-Inter nonostante l'infortunio alla gamba sinistra: ecco perché Chivu ha deciso di portarlo
Redazione PM

Durante il primo tempo di Milan-Inter c'è un dettaglio che non è passato inosservato ai più attenti: la presenza di Lautaro Martinez in panchina. Il capitano nerazzurro non ha ancora recuperato dall’infortunio alla gamba sinistra che lo tiene ai box da alcuni giorni, ma ha comunque voluto essere presente a San Siro per stare vicino ai compagni in una delle sfide più importanti della stagione.

Milan-Inter, Lautaro in panchina

—  

La decisione di portare l’attaccante argentino in panchina è stata presa dallo staff tecnico guidato da Christian Chivu. Nonostante le condizioni fisiche non gli permettano di scendere in campo, Lautaro è stato inserito tra i convocati per il derby. L’obiettivo è quello di far sentire la propria presenza nello spogliatoio e a bordocampo.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Derby senza coreografia della Curva Sud del Milan: ecco il vero motivo | Pm News >>>

Un segnale di leadership da parte del capitano nerazzurro, che ha voluto comunque accompagnare la squadra in una gara sempre molto sentita come il derby della Madonnina. La sua presenza in panchina rappresenta un sostegno morale importante per i compagni.

Leggi anche
Inter, ecco Luis Henrique prima del derby: “Per vincere dobbiamo essere più cattivi”
Kjaer prima di Milan-Inter: “Derby? Ne ho persi troppi. Ma ho anche splendidi ricordi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA