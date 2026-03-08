"È la prima volta che sono qui da quando ho smesso. Tanti pensieri, tante emozioni. Sono qui con me mio figlio. Vedo il Milan bene, è un percorso che mi piace. Spero che stasera facciamo una grande partita. De Winter è entrato molto bene nei meccanismi. Hanno creato un comfort nella squadra che permette a chi entra di fare bene. Vuol dire che la squadra sta crescendo. Per Gabbia sono contento, è bello vedere i passi che fa, il leader che è diventato. Purtroppo ho perso troppi derby. Se avessi potuto cambiare qualcosa della mia carriera nel Milan, è quello! Ma ho anche splendidi ricordi".