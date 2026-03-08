Simon Kjaer, ex difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
"È la prima volta che sono qui da quando ho smesso. Tanti pensieri, tante emozioni. Sono qui con me mio figlio. Vedo il Milan bene, è un percorso che mi piace. Spero che stasera facciamo una grande partita. De Winter è entrato molto bene nei meccanismi. Hanno creato un comfort nella squadra che permette a chi entra di fare bene. Vuol dire che la squadra sta crescendo. Per Gabbia sono contento, è bello vedere i passi che fa, il leader che è diventato. Purtroppo ho perso troppi derby. Se avessi potuto cambiare qualcosa della mia carriera nel Milan, è quello! Ma ho anche splendidi ricordi".
