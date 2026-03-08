Derby, i tifosi del Milan non perdonano: Bastoni bersagliato dallo stadio

Era facilmente immaginabile ed è effettivamente successo. Il derby di Milano , valido per la 28^ giornata di Serie A, è cominciato da pochi minuti ma si è capita subito una tendenza che durerà per tutta la gara.

Derby Milan-Inter, che fischi per Bastoni a San Siro

Il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni, come accaduto nelle partite precedenti, è stato bersagliato dai tifosi della squadra in casa. Ogni pallone toccato dal braccetto mancino di Cristian Chivu è stato accompagnato da una pioggia di fischi del tifo rossonero. Il motivo? Bisogna ritornare, ovviamente, al discusso derby d'Italia contro la Juventus di Luciano Spalletti. Nel primo tempo di quella gara accadde l'episodio più chiacchierato degli ultimi anni di Serie A. Parliamo della simulazione di Bastoni per far ammonire il difensore bianconero Pierre Kalulu. Ci riuscì e subito dopo arrivò l'esultanza in faccia al francese. Questo gesto fece scoppiare la polemica nel mondo calcistico italiano.