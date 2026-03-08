Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Derby Milan-Inter, il dato finale sugli spettatori a San Siro | Serie A News

DERBY

Derby Milan-Inter, il dato finale sugli spettatori a San Siro | Serie A News

Derby Milan-Inter, il dato finale sugli spettatori a San Siro | Serie A News
Grande pubblico stasera per il derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta disputando allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. I dati ufficiali e definitivi sugli spettatori diffusi dal club rossonero
Daniele Triolo Redattore 

Si sta svolgendo, presso lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, il derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026. Il pubblico rossonero, con il Diavolo di Massimiliano Allegri all'ultima chiamata per lo Scudetto, ha risposto alla grande, recandosi in massa allo stadio per sostenere i propri beniamini.

Derby Milan-Inter, dati e numeri sugli spettatori allo stadio

—  

Il Milan di Allegri disputa in casa questo importante Derby della Madonnina contro l'Inter di Cristian Chivu: in caso di vittoria, i rossoneri tornerebbero a - 7 dai nerazzurri; un pareggio terrebbe le distanze inalterate (10 punti). Un successo della seconda squadra di Milano, al contrario, manderebbe la squadra di Chivu a + 13 e chiuderebbe, di fatto, ogni gioco in vetta alla classifica. Sarà, però, una partita molto importante, da non fallire, anche per la corsa ad un posto nella prossima edizione della Champions League.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE del derby Milan-Inter da 'San Siro' >>>

Prossimo match in casa prima della sosta contro il Torino

—  

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sono ben 75.627 gli spettatori presenti allo stadio per la gara dei rossoneri di Allegri contro i nerazzurri di Chivu. La prossima partita casalinga del Diavolo sarà Milan-Torino, partita della 30^ giornata di campionato, in calendario per sabato 21 marzo alle ore 18:00, sempre a 'San Siro'.

Leggi anche
Derby, chi si rivede a San Siro! Dopo quasi due anni Cardinale torna a seguire il Milan in casa
Milan-Inter, Stramaccioni: “Le palle inattive possono essere una chiave tattica per i...

© RIPRODUZIONE RISERVATA