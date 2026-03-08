Pianeta Milan
MILAN-INTER

Milan-Inter, Stramaccioni: "Le palle inattive possono essere una chiave tattica per i nerazzurri"

Milan, Stramaccioni sul derby: 'Barella può essere l'uomo decisivo'
Andrea Stramaccioni, 50 anni, ex allenatore dell'Inter nella stagione 2012-2013, ha analizzato il derby dagli studi di 'DAZN': questo il suo commento
Manca sempre meno al fischio d'inizio di Milan-Inter, 246° derby della Madonnina della storia. I rossoneri di Massimiliano Allegri hanno bisogno dei tre punti per provare a riaprire il campionato, mentre Dimarco e compagni proveranno ad allungare a +13, chiudendo definitivamente il discorso. I rossoneri si schierano con il tandem Leao-Pulisic davanti, mentre Chivu risponde con la coppia inedita formata da Esposito e Bonny.

Milan-Inter, le parole di Stramaccioni

Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Inter, è intervenuto dagli studi di 'DAZN' per analizzare il derby. Ecco, di seguito, il suo commento.

"Le palle inattive possono essere una chiave tattica importante per l'Inter. Quando perdi il derby non hai voglia di uscire. Il presidente Moratti venne alla Pinetina, ci chiudiamo nella stanza dell'allenatore perché voleva sapere come avremmo giocato. Dopo l'incontro sudavo, Zanetti mi vede e dice: «Mister tranquillo, dopo il fischio d'inizio passa tutto». L'Inter ha quattro assenze pesantissime, mancano Dumfries, Calhanoglu, Lautaro e Thuram che sono dei giocatori chiave. Barella può essere il trascinatore dell'Inter".

