PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Inter, Vieri: “La settimana del derby si esce poco. Pio Esposito può decidere la partita”

MILAN-INTER

Milan-Inter, Vieri: “La settimana del derby si esce poco. Pio Esposito può decidere la partita”

Milan-Inter, Vieri: 'Pio Esposito può fare gol ed essere decisivo'
Christian "Bobo" Vieri, è intervenuto dagli studi di 'DAZN' per commentare Milan-Inter a pochi minuti dal calcio d'inizio: queste le sue parole in vista del derby
Redazione PM

I riflettori di San Siro sono pronti ad accendersi sul 246°  derby di Milano della storia. Tra pochi minuti, Milan e Inter scenderanno in campo per affrontarsi in una stracittadina che vale molto più dei tre punti. I rossoneri vogliono vincere per provare a riaprire la corsa scudetto, mentre i nerazzurri vogliono chiudere definitivamente i conti.

Milan-Inter, le parole di Vieri

—  

A pochi istanti dal fischio d'inizio di Milan-Inter, è arrivato anche il commento di Bobo Vieri. L'ex attaccante nerazzurro ha parlato del derby dagli studi di 'DAZN', analizzando diversi chiavi tattiche della partita. Ecco, di seguito, le sue parole.

LEGGI ANCHE

"Ambrosini, Brocchi e Gattuso uscivano sempre prima del derby, io no (ride n.d.r.). Il derby è la partita più importante delle milanesi. Noi facevamo campo e casa, quella settimana si esce poco. Tutti sono concentrati, ti alleni alla grande e non vedi l'ora di giocare la partita, non passa mai il tempo".

LEGGI ANCHE: Derby Milan-Inter di Serie A: la diretta della partita di 'San Siro' | LIVE News >>>

"L'Inter deve andare sulle fasce e crossare per Pio Esposito. Deve migliorare il gioco con i compagni, ma è cresciuto molto. Il derby dà una sensazione di adrenalina bellissima, uno spettacolo incredibile. Quando mancano i giocatori all'Inter nessuno dice niente, tutto nella norma. Può fare gol e essere decisivo".

Leggi anche
Milan-Inter, Ambrosini: “La partita si può decidere a centrocampo, ecco come”
Marotta prima del derby: “Pensiamo alle insidie di questa partita. Pio Esposito è un vanto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA