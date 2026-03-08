Sulle parole di Chivu post Genoa: "Chi vince attira situazioni di invida o di critiche inesistenti. negli ultimi anni siamo la squadra che in Italia ha vinto dii più, quindi è normale che dobbiamo gestire le malizie che ci vedono coinvolti in situazioni che non ci appartengono. Inutile quindi creare polemiche".
Sul derby al top e sulla coppia d'attacco giovane dell'Inter: "Io credo che il calcio italiano sia in forte involuzione, per cui il made in Italy deve essere valorizzato. Noi siamo un esempio, come tante altre in Serie A. Il fatto di poter giocare con Pio Esposito è un vanto per noi e per tutti quelli che hanno lavorato nel nostro settore giovanile. Credo sia la strada da seguire per il futuro, lo spettacolo lo possiamo creare anche attraverso la valorizzazione dei nostri talenti".
Su Lautaro in panchina: "Bel gesto, lui è il capitano ma non gioca. Ha voluto essere vicino alla squadra e servirà. Il suo gesto lo annotiamo come un fatto assolutamente positivo".
