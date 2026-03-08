Pianeta Milan
Christian Pulisic, attaccante rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Christian Pulisic, attaccante rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Oggi è una grande opportunità contro una grande squadra: vincendo possiamo spingere fino alla fine della stagione. Sono carico per la partita. Non è facile fare sempre gol ogni partita, sono in un momento un po' difficile ma non c'è opportunità migliore di oggi per fare gol".

