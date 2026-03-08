Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan, Allegri prima dell’Inter: “Loro sono forti. La stagione non finisce stasera”

DERBY

Milan, Allegri prima dell’Inter: “Loro sono forti. La stagione non finisce stasera”

Milan, Allegri prima dell’Inter: “Loro sono forti. La stagione non finisce stasera” - immagine 1
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Cambia qualcosa con l’assenza di Thuram? “Non cambia assolutamente niente. Bonny ed Esposito sono ottimi giocatori. Partita bella da giocare, difficile, loro sono molto forti e lo dimostra la classifica. Vedremo se saremo in grado di fare una bella partita e di fare risultato”

LEGGI ANCHE

Che inizio vorresti? “Cercheremo di partire bene. Speriamo che succeda come è successo nel 2011 (ride, ndr). Bisogna essere realisti, vedere quello che è l’obiettivo finale. La stagione non finisce stasera. Stasera è una bella serata, fare un bel risultato sarebbe meraviglioso.

Su Pulisic “Credo che stia migliorando la condizione, nella parte finale del campionato sarà fondamentale per noi. Non è che se un giocatore sta 2-3 mesi senza far gol allora non è più capace. Ha iniziato la stagione con un infortunio, ha avuto una serie di contrattempi che non l’hanno messo nella condizione ottimale per farlo rendere. Ma all’inizio ha fatto gol importanti”

LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere il derby Milan-Inter in diretta tv o streaming >>>

Leggi anche
Pato prima del derby Milan-Inter: “Speriamo che finisca come nel 2011. Mi aspetto tanto da...
Luis Henrique prima di Milan-Inter: “È il mio primo derby, contento di giocare e voglio...

© RIPRODUZIONE RISERVATA