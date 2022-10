Infortuni Calabria e Saelemaekers, probabile rientro nel 2023: le ultime

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' si concentra sul tema infortuni in casa Milan. Davide Calabria, nella giornata di oggi si sottoporrà agli esami strumentali che faranno chiarezza sull'entità del suo problema al flessore destro e sul ritorno in campo. L'impressione a caldo, con il capitano che si toccava la parte posteriore della coscia destra e l'uscita in barella quasi in lacrime, non è stata delle migliori. A peggiorare la situazione le parole di Stefano Pioli: "Credo si tratti di qualcosa di abbastanza serio". La 'Rosea' scrive che si può andare da uno stiramento a una lesione più grave come uno strappo. Il Milan spera di avere buone notizie, ma la sensazione è che il numero 2 rossonero possa rimanere ai box fino al 2023.