Ibrahimovic, Di Canio: “Il suo infortunio non è un gioco. Non vi aspettate…”

Ultime Notizie Milan News: Di Canio parla di Ibrahimovic

MILAN NEWS – Quando tornerà Zlatan Ibrahimovic? Per il momento è impossibile saperlo. Il Milan sta facendo bene anche senza di lui, ma è chiaro che il recupero dello svedese è fondamentale per Stefano Pioli e per il resto della squadra. Ibra ha riportato una soffusione emorragica al soleo del polpaccio sinistro.

L'ex giocatore Paolo Di Canio, ospite degli studi di Sky Sport, ha parlato proprio dell'infortunio di Ibrahimovic. Ecco cosa ha detto: "Ve lo dico, questo infortunio non è un gioco. Anche se dovesse rientrare in tempo, non riuscirà ad essere subito lo stesso, non vi aspettate che rientri e sia subito in forma".