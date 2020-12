Genoa-Milan, terminata la rifinitura: le condizioni di Ibrahimovic e Kjaer

Ultime Notizie Genoa Milan: le condizioni di Ibrahimovic e Kjaer

MILAN NEWS – Non sembrano arrivate buone notizie per Stefano Pioli in vista di Genoa-Milan, gara che si disputerà domani sera a Marassi. Nella giornata di ieri Zlatan Ibrahimovic si è allenato con il gruppo a Milanello, ma quest’oggi le cose sono andate in maniera diversa.

Nella rifinitura odierna, infatti, Ibrahimovic e Simon Kjaer hanno svolto un lavoro personalizzato, e dunque non hanno svolto l'allenamento insieme ai compagni. A questo punto, diventa abbastanza improbabile la convocazione di uno dei giocatori per la partita contro il Genoa. Ibra e Kjaer dovrebbero tornare a disposizione per il match contro il Sassuolo, in programma domenica prossima.