Benevento-Milan, dubbio Castillejo: oggi test decisivo | News

Ultime Notizie Benevento Milan: dubbio Castillejo

MILAN NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Pioli ha il dubbio Samu Castillejo per la trasferta di Benevento. Con Alexis Saelemaekers out, lo spagnolo avrebbe dovuto giocare, anche lui è in dubbio per un problema muscolare.

In caso non dovesse farcela, spazio a Brahim Diaz, che giocherebbe a quel punto insieme ad Ante Rebic e Hakan Calhanoglu. In attacco confermato Rafael Leao, che cercherà di tornare al gol dopo quello lampo contro il Sassuolo.